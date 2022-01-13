Эксперт назвал причины уменьшения числа работников моложе 30 лет в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России уменьшение числа работников моложе 30 лет может быть связано с демографическим кризисом, который испытывают в стране с 1990-х годов, рассказал доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков в разговоре с RT.

Комментируя данные о том, что общее количество работающих граждан всех возрастов за год увеличилось на 1,84 миллиона, Щербаков выразил предположение, что это связано с учетом иностранных работников.

"Ну и то, что увеличили возраст выхода на пенсию, поэтому пенсионерами люди стали становиться позже", – добавил эксперт.

Ранее издание РБК, ссылаясь на данные Росстата, сообщило, что с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года число работников моложе 30 лет в России уменьшилось на 460,5 тысячи человек.

Помимо молодых, зафиксировано сокращение численности занятых старше 70 лет. Однако их число уменьшилось лишь на 24 тысячи человек. Отмечалось, что тенденция к сокращению численности молодых работников в России наблюдается с начала 2010-х годов.