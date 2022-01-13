В ВОЗ назвали коронавирус эндемичным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
COVID-19 становится эндемичным, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Она пояснила, что вирус постоянно находится среди людей, его пики и спады можно легко прогнозировать. Такими же признаками обладает грипп и ОРВИ, что говорит об эндемичности.
При этом Керкхове отметила, что коронавирус остается непредсказуемым, пока точно нельзя сказать о последствиях распространения нового штамма "Омикрон".
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" станет окончанием пандемии. По словам ученого, вирус вскоре уйдет в другую популяцию. Он предположил, что таковой могут стать грызуны.
В ВОЗ назвали новые симптомы "Омикрона"
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