Участник группы "Корни" рассказал об операции на голосовых связках

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певец и участник группы "Корни" Алексей Кабанов в разговоре с Москвой 24 подтвердил свою госпитализацию. Он сам обратился к специалистам из-за проблем с гортанью.

"Мне сегодня сделали операцию на голосовых связках. Сейчас я взял тайм-аут на месяц, разговаривать мне можно будет только через пять дней", – рассказал Кабанов.

По словам певца, петь "по чуть-чуть" можно будет через три недели, но пока давать какие-либо прогнозы рано.

Ранее СМИ сообщали, что 36-летнего певца госпитализировали в одну из клиник столицы. Артисту предложили провести полное обследование. Напомним, что Алексей Кабанов участвовал в телевизионном проекте "Фабрика звезд" в 2002 году в составе группы "Корни" и стал победителем.