Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет за получение взятки, написал в колонии два новых стихотворения. Их публикует Агентство "Москва".

Первое стихотворение Улюкаев посвятил Новому году, винегрету и подаркам. Он рассказывает, что "в казенной фуфайке почти что жарко". Кроме того, в честь праздника в тюрьме заключенным дают винегрет, а подарки приходят "даже последнему подлецу".

Второе стихотворение более философское. В нем Улюкаев рассуждает "от Платонова до Платона, потом обратно". Автор приходит к выводу, что "человек человеку – волк, если забыть про душу".

Ранее Алексей Улюкаев заявил, что много думал и решил посвятить остаток жизни людям. Он признал свою вину в том, что "предпочитал карьерное благополучие справедливости, искал чужой благосклонности, дарил подарки и получал их".

Бывший министр был задержан в 2016 году по обвинению в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина. В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Его также лишили возможности занимать госдолжности в течение восьми лет после выхода из тюрьмы.

