Владимирская чиновница считает кампанию против нее искажением фактов

Чиновница из Владимирской области Марина Чекунова, которая посоветовала провести уборку врачам больницы, назвала ситуацию намеренным искажением фактов.

"Факты искажены, это очевидно и из видеозаписи, тут даже и опровергать нечего. Словосочетание "золотая рыбка" употреблялось, но совершенно в другом контексте", – рассказала ТАСС временно исполняющая обязанности вице-губернатора Владимирской области. По ее словам, она не проявляла никакого хамства. Чекунова хотела выразить мысль о том, что медработникам нужно уделять больше внимания поддержанию чистоты в помещении.



"Это моя обязанность – я должна обеспечить чистоту и порядок", – резюмировала чиновница, отметив, что на своем посту она курирует социальную политику.

Ранее сообщалось, что 11 января Чекунова посетила больницу в Струнине. Врачи попросили ее помочь с оснащением компьютерами и организацией транспорта. В ответ чиновница посоветовала медикам помыть полы и повесить занавески.

О плачевном состоянии медучреждения жители города рассказали во время прямой линии с президентом. Владимир Путин поручил не закрывать больницу, а провести капитальный ремонт до конца 2018 года.

Марина Чекунова была назначена временно врио первого заместителя губернатора Владимирской области 7 декабря 2018 года. Теперь чиновнице грозит увольнение – депутаты Владимирской области засомневались в ее компетенции.