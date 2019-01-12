Владимирскую чиновницу могут лишить поста за совет врачам помыть полы

Законодательное собрание Владимирской области может не согласовать кандидатуру Марины Чекуновой на должность первого замглавы региона из-за ее некорректного совета врачам больницы в Струнине. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя регионального парламента Вячеслав Картухин.
11 января Чекунова посетила больницу в Струнине. Врачи попросили ее помочь с оснащением компьютерами и организацией транспорта. В ответ чиновница посоветовала медикам помыть полы и повесить занавески.
Как пояснил Картухин, рассматривая кандидатов на должности замгубернатора Владимирской области, депутаты регионального парламента будут учитывать их "профессионализм, опыт, умение общаться с людьми − то, как они зарекомендовали себя, временно исполняя обязанности замов". "Высказывание Марины Чекуновой может повлиять на ее согласование депутатами на должность первого заместителя главы региона", − считает зампредседателя Законодательного собрания. Картухин также посоветовал Чекуновой извиниться перед персоналом струнинской больницы за свое высказывание.
7 июня 2018 года жители Струнина на "прямой линии" с Владимиром Путиным пожаловались на качество медобслуживания. Тогда президент поручил выполнить капремонт зданий филиала Александровской ЦРБ и детской поликлиники в Струнине. Отчитаться о ходе работ до 31 декабря было поручено главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой и тогдашнему губернатору Светлане Орловой. В конце декабря 2018 года новый глава региона Владимир Сипягин обратился в Минздрав с просьбой перенести срок исполнения поручений президента на конец 2019 года.
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