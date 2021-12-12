Врач оценил вероятность заражения COVID-19 от привитого человека

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Вакцинированный от коронавируса человек может заразить окружающих, однако вероятность этого крайне мала, рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Невакцинированный человек может и сам заразиться коронавирусом, и потом заразить еще десять человек. Вакцинированный тоже может заразиться, но этот риск намного меньше. Он тоже может заразить других людей, но это будет один случай из ста", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.

По словам врача, вакцинированный носитель вируса не такой заразный, как непривитый. Он добавил, что прививка не может гарантировать на 100%, что человек не станет носителем SARS-CoV-2, при этом процент передачи коронавируса от вакцинированного другим людям крайне низок. Причина в том, объяснил врач, что человек с прививкой не способен создать вокруг себя "заражающее облако".

"Вакцинированные люди не могут создавать заражающее облако вирусов. Надо понимать, что заражаются не одним вирусом, а большим их количеством, высокой вирусной дозой. <...> Для него (привитого. – Прим. ред.) опасность заразить окружающих в сто или даже в тысячу раз меньше", – сказал он.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, что вакцинированные люди способны заразиться коронавирусом, однако выделяют меньше его частиц в атмосферу. Специалист назвал вакцинированных людей конечным звеном для вируса.