В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице скончались 72 пациента с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Об этом заявляет Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в городе.

По данным Оперштаба, у всех скончавшихся была зафиксирована пневмония. Москвичам напомнили, что при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и вызывать врача.

Кроме того, в Оперштабе призвали беречь себя и окружающих. Общее число умерших в Москве от коронавируса выросло до 9 870.

За последние сутки в Российской Федерации было выявлено 28 137 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 6 622 случаев COVID-19.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные власти могут ввести преференции для привившихся от коронавируса. "Думаю, факт того, что у человека есть сертификат о прививке, будут учитывать работодатели при определении фронта работы", – отметил мэр Москвы.