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Общество

09:20

Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд

общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Носить маски несколько дней подряд вредно для здоровья, считает врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.

Эксперт подчеркнула, что средство индивидуальной защиты превращается в мокрый компресс, если носить его дольше положенного срока.

"Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления - покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять. Влажная маска должна быть выброшена", – приводит РИА Новости слова Беловой.

При этом тем, кто страдает от проблем с легкими, стоит использовать маски с клапанами или фильтрами, поскольку они позволяют спокойно дышать.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев также подчеркнул, что долго используемые маски накапливают грязь. Он уточнил, что загрязнения появляются как внутри, так и снаружи.

"Но и другие люди на тебя кашляют, чихают, ты собираешь, если в течение дня не менять, то много что на ней будет – и бактериальная, и вирусная загрязненность. Поэтому и надо менять", – заключил Малышев.

Ранее сообщалось, что маску на улице стоит носить только в местах, где есть большое скопление людей. В остальных случаях надевать ее не стоит, поскольку она быстро намокает и охлаждается.

Инфекционист попросил не носить маски на улице в мороз

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