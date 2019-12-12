Осень не отступает. Какая погода ждет москвичей в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В пятницу жителей столицы ожидает пасмурная погода без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла. Утром температура не изменится, к вечеру станет на один градус прохладнее. Скорость ветра в течение дня составит 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы и не превысит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалисты рассказали, что в столице сохранится погода, характерная для ноября. В начале следующей недели прогнозируется плюсовая температура, но не исключены осадки.

В субботу, 14 декабря, столбики термометров будут держаться на отметке около нуля градусов. В воскресенье потеплеет до 1–3 градусов выше нуля. При этом ожидается мокрый снег и дождь с усилением ветра до 15 метров в секунду.

По словам синоптиков, установившаяся в Москве в четверг зимняя погода продержится лишь несколько дней. К концу недели снова потеплеет. Температура установится выше климатической нормы на 7 градусов.

Ранее специалисты напугали москвичей волнами холода. Сообщалось, что заморозки будут приходить в столицу периодами в течение зимы.