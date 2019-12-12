Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Характерная для ноября погода сохранится в Москве в начале следующей недели, сообщает Гидрометцентр России. Днем прогнозируется плюсовая температура, но не исключены осадки.

В пятницу и субботу, 13–14 декабря, еще будет преимущественно без осадков. Столбики термометров будут держаться на отметке около нуля градусов. В воскресенье днем потеплеет до 1–3 градусов выше нуля. При этом ожидается мокрый снег и дождь с усилением ветра до 15 метров в секунду.

В начале новой недели, 16–17 декабря, также пройдут небольшие осадки. Ночью ожидается -3... +2 градуса, днем -1... +4.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы об очередной оттепели. Зимняя погода, установившаяся в Москве в четверг, продержится недолго – к концу недели снова потеплеет и установится температура выше климатической нормы на 7 градусов.

Также метеорологи напугали москвичей волнами холода. Сообщалось, что заморозки будут приходить в столицу периодами в течение зимы.

