Желающих самостоятельно срубить новогоднюю елку угостят чаем с баранками

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всех, кто захочет самостоятельно срубить елку к Новому году, угостят чаем с баранками, рассказал Агентству "Москва" председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

21-22 и 28-29 декабря с 11:00-16:00 гостей будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, которые зададут "охотникам за новогодней елочкой" вопросы шуточной викторины. Победителям вручат памятные сувениры.

Акция стартует 20 декабря в двух лесных питомниках в Дмитровском и Раменском городских округах Подмосковья. Стоимость елки и сосны от полуметра там составит от 300 рублей. Елка в 1,5-2 метра обойдется в 700 рублей. Оплатить услугу можно через "Сбербанк онлайн".

Ранее ландшафтный архитектор Полина Соломина рассказала, что лучшим сортом живой ели будет дерево нобилис, которое отлично впишется в квартиру или загородный дом. Она пояснила, что это дерево отличается не только современными тенденциями, но и практичностью.