Новая "Пушкинская карта" будет доступна россиянам с 12 января
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Россияне смогут получить новую "Пушкинскую карту" с 12 января 2026 года, сообщила в мессенджере MAX глава Минкультуры России Ольга Любимова.
Она напомнила, что переоформить карту необходимо из-за смены банка-оператора программы на ВТБ. Сделать это россияне должны до 28 декабря.
Ранее выпущенные карты "Почта Банка" действуют до 31 декабря.
Для сохранения доступа к программе гражданам необходимо подать заявление на перевыпуск виртуальной "Пушкинской карты". Сделать это можно в приложениях "Госуслуги Культура" и "Почта Банк", а также во флагманском клиентском центре "Почта Банка" и ВТБ.
Между тем лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил ввести для семей с детьми "Тютчевскую карту", которая была бы аналогом "Пушкинской". По его словам, это поможет россиянам чаще посещать культурные мероприятия.
