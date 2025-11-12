Форма поиска по сайту

12 ноября, 18:31

Общество

Новая "Пушкинская карта" будет доступна россиянам с 12 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Россияне смогут получить новую "Пушкинскую карту" с 12 января 2026 года, сообщила в мессенджере MAX глава Минкультуры России Ольга Любимова.

Она напомнила, что переоформить карту необходимо из-за смены банка-оператора программы на ВТБ. Сделать это россияне должны до 28 декабря.

Ранее выпущенные карты "Почта Банка" действуют до 31 декабря.

Для сохранения доступа к программе гражданам необходимо подать заявление на перевыпуск виртуальной "Пушкинской карты". Сделать это можно в приложениях "Госуслуги Культура" и "Почта Банк", а также во флагманском клиентском центре "Почта Банка" и ВТБ.

Между тем лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил ввести для семей с детьми "Тютчевскую карту", которая была бы аналогом "Пушкинской". По его словам, это поможет россиянам чаще посещать культурные мероприятия.

Владельцам "Пушкинской карты" нужно будет перевыпустить ее до 28 декабря

