Архитектор Шапиро: в небоскребах опасно жить, так как их сложно покинуть при ЧП

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В небоскребах опасно жить, так как их сложно покинуть в экстренной ситуации, передает РИА Новости со ссылкой на архитектора Олега Шапиро.

"Высотные здания – это всегда объекты повышенной опасности, поэтому к лифтовым и лестничным шахтам требования особенно жесткие. Во время пожара они блокируются, так как шахты наполняются дымом и угарным газом, а эвакуация возможна только по лестницам", – поделился архитектор.

По его словам, выбраться из небоскреба во время ЧП сложно, и это было печально доказано террористической атакой на башни-близнецы в США в 2001 году.

Он также отметил, что рекордная высота зданий варьируется от 450 до более чем 800 метров, и такие здания "не являются неподвижными" из-за ветровой нагрузки.

"Например, небоскребы Нью-Йорка набирают к верхним этажам амплитуду колебаний до нескольких метров", – рассказал Шапиро.

Кроме того, людям с чувствительным вестибулярным аппаратом находиться на большой высоте может быть довольно дискомфортно. По словам архитектора, такая высота для человека не естественна, поэтому чувствовать себя в безопасности в небоскребах бывает сложно.

Ранее сообщалось, что жителям Москвы откроют доступ к онлайн-трансляции с веб-камеры, установленной на 87-м этаже комплекса "Башня Федерация". Камера, по словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, открывает вид на мегаполис с высоты 320 метров.