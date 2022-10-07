Москвичи смогут увидеть панораму города с самой высокой камеры на небоскребе

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Жителям Москвы откроют доступ к онлайн-трансляции с веб-камеры, установленной на 87-м этаже комплекса "Башня Федерация". Камера открывает вид на мегаполис с высоты 320 метров, рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

"Размещение камер на небоскребах Москвы не редкость, однако камера на башне "Восток" стала самой высокой в городе, и трансляции с устройства доступны в реальном времени всем горожанам", – цитирует Кузнецова сайт комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Горожане смогут в удаленном режиме посмотреть на возведение самого высотного жилого проекта на Кутузовском проспекте "River Park Towers Кутузовский".

Отмечается, что выше этой камеры расположена только одна – на небоскребе "Лахта Центр".

Ранее сообщалось, компания "Галс-Девелопмент" построит 80-этажный небоскреб в деловом центре "Москва-Сити", ввести в эксплуатацию объект запланировали в 2030 году. Здание возведут на набережной Москвы-реки около моста "Багратион". Общая площадь объекта составит 196 тысяч квадратных метров, а арендопригодная – порядка 130 тысяч.

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