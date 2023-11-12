Капремонт терапевтического корпуса Каширской больницы выполнен на 95%

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Капитальный ремонт терапевтического корпуса в Каширской больнице выполнен на 95%. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Сообщается, что в ходе капитального ремонта все палаты оснастили новыми системами подачи газов, кондиционирования и вентиляции, что значительно повысит комфорт пациентов и условия для восстановления.

Каждая койка теперь оборудована кнопкой вызова медицинского персонала, что обеспечивает быстрый и эффективный ответ на потребности пациентов. В настоящий момент рабочие приступили к ремонту приемно-реанимационного блока, который будет отвечать всем стандартам медицинской помощи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве многопрофильного комплекса детской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках. Будущий корпус на 570 коек станет одним из самых современных детских стационаров столицы. В нем разместят 14 операционных, отделение интенсивной терапии для новорожденных и уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа.