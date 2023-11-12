Мошенники подделывают сайты онлайн-магазинов для кражи данных пользователей – эксперт

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Во врем распродаж активизируются интернет-мошенники, которые охотятся за личными данными россиян. Одной из популярных схем выманивания данных становятся фальшивые сайты онлайн-магазинов, которые привлекают пользователей большими скидками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора направления кибербезопасности EdgeЦентр Артема Избаенкова.

Как сообщил эксперт, с наступлением черной пятницы повышается риск столкнуться с интернет-мошенниками. Например, мошенники создают фальшивые сайты онлайн-магазинов, которые внешне ничем не отличаются от официальных страниц, но при этом привлекают заманчивыми скидками на продукцию.

Пользователи оформляют заказ, указывая персональные сведения и реквизиты банковских карт. Так личные данные попадают к злоумышленникам, которые впоследствии используют их для незаконных транзакций.

Эксперт советует проверять подлинность веб-ресурсов и защищенность веб-соединения. Он призвал пользователей быть осторожными при нажатии ссылок и не переходить на подозрительные ресурсы. Также следует остерегаться больших скидок и поверять стоимость товаров у нескольких продавцов.

Ранее эксперт рассказала, что в период распродаже мошенники могут обманывать граждан под предлогом выгодных предложений, среди которых – скидки на новые модели iPhone.