Эксперт предостерегла от покупок вещей впрок в сезон распродаж

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В период распродаж россияне склоны покупать вещи не своего размера или впрок. Однако, вопреки ожиданиям, едва ли такая покупка окажется выгодной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по маркетплейсам Юлию Некрасову.

Как отмечает эксперт, во время распродаж россияне склонны покупать даже то, что им не нужно. При этом россияне стремятся сэкономить, и поэтому покупают недорогие и не очень качественные вещи.

Также часто люди нередко покупают вещи впрок, однако это тоже не самая выгодная покупка.

"Выбор таких вещей не в сезон ограничен и они все равно получаются не очень выгодными по цене", – считает она.

При этом эксперт отмечает, что с каждым годом период ноябрьских распродаж все больше набирает обороты, люди активнее ждут этого времени и даже откладывают деньги. В период распродаж растет и популярность маркетплейсов, так как эти площадки активно продвигают свои распродажи.

Ранее эксперт по кибербезопасности ГУ Центробанка по ЦФО Алексей Потехин рассказал о мошеннических схемах во время распродаж. Так, он заявил, что во время распродаж мошенники могут создавать сайты-двойники известных брендов, делать спам-рассылки на почту, предлагать забронировать товар по "предварительной распродаже" и использовать "призовые акции".