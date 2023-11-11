Распродажи вызовут всплеск мошенничества, в том числе со скидками на iPhone – эксперт

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В сезон распродаж ожидается всплеск активности мошенников. Они будут обманывать граждан под предлогом выгодных предложений, среди которых – скидки на новые модели iPhone. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой эксперта проекта "За права заемщиков" Аллу Храпунову.

Эксперт отмечает, что мошенники пользуются периодом распродаж, чтобы обратиться на граждан. Так, злоумышленники могут рассказывать о разного рода льготах и компенсациях со стороны государства – например, рассказы о бесплатных лекарствах от ПФР, беспрецедентных скидках на бронирование отелей или компенсации на неиспользованные путевки в санатории.

"Мошенники стремятся завладеть личной информацией россиян, чтобы использовать ее в преступных целях", – отметила эксперт.

Не рекомендуется также доверять и предложениям купить свежую модель iPhone за неестественно низкую цену.

"Аферисты используют недавно вышедшую новинку как повод добраться до очередных жертв. Таким образом они решают для себя сразу две задачи: сама собой пополняется база потенциальных жертв, при этом затраты минимальны", – рассказала эксперт.

Ранее эксперт по маркетплейсам Юлия Некрасова предостерегла от покупок вещей впрок в период распродаж. Она отметила, что такие покупки не всегда оказываются выгодны.