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Москва 24

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Общество

16:13

Власти Москвы объяснили привитым москвичам, что делать в случае блокировки соцкарты

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вакцинированные от коронавируса москвичи старше 60 лет, которым ошибочно заблокировали социальную карту, могут восстановить доступ с помощью специальной онлайн-формы на портале мэра и правительства Москвы, сообщает РИА Новости.

В частности, правом на восстановление бесплатного проезда могут воспользоваться и те, кто переболел коронавирусом в последние 6 месяцев.

"[Они] могут направить заявление с помощью специальной онлайн-формы на портале mos.ru. Ее можно найти в разделе "Услуги" – "Социальная поддержка" – "Карты москвича и документы, дающие право на льготы", – рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Заявление можно подать со стандартной или полной учетной записи. В анкете требуется указать ФИО, дату рождения, контактные данные, полис ОМС, данные документа, удостоверяющего личность, серию и номер социальной карты, а также сведения, необходимые для проверки предоставленной информации.

Транспортное приложение социальной карты разблокируют, если заявленная информация подтвердится.

С 8 ноября в Москве был приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 60 лет и хронически больных в связи с требованием о соблюдении домашнего режима.

Москвичам рассказали, как разблокировать социальные карты

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