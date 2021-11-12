Эксперт предупредил купивших поддельный сертификат о вакцинации о звонках мошенников

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Россиянам, которые купили поддельный сертификат о вакцинации, нужно быть готовыми к звонкам мошенников. Об этом основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян рассказал РИА Новости.
Он также посоветовал купившим подделку вакцинироваться и написать явку с повинной. Остальным же стоит поговорить с адвокатами.
Эксперт также подчеркнул, что в настоящий момент достоверность утечки не установлена. DLBI не установил появление базы в продаже, так как она сразу возникла в телеграм-каналах. Установить же реальность дел можно лишь с помощью следственных мероприятий.
Оганесян также добавил, что всем, чьи данные поступили в продажу, нужно быть готовыми к проверке их медицинских документов.
"И, конечно же, им нужно ожидать звонков мошенников, которые будут сообщать о возбуждении дел в связи с подделкой сертификата и требовать отступного за их прекращение", – заключил эксперт.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что на теневых интернет-ресурсах и в телеграм-каналах начали продавать данные более 500 тысяч россиян, купивших поддельные справки о вакцинации или ПЦР.
Речь идет в основном о жителях Московского региона. Как рассказал один из продавцов, база содержит паспортные данные, СНИЛС, ОМС, номера телефонов, адреса мест жительства и даты получения сертификатов.
Данные покупателей фейковых справок о вакцинации начали продавать в интернете
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