Стали известны специи, способные продлить жизнь и снизить риск рака

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Россиянам рассказали о трех специях, которые способны продлить жизнь и снизить риск развития рака, сообщает "Газета.ру".
На первом месте в перечне полезных добавок – куркумин. Он помогает снизить риск развития онкологии и возрастных заболеваний.
"Куркумин может продлить жизнь за счет ингибирования перекисного окисления липидов, а также увеличивает антиоксидантную активность", – говорится в сообщении.
В ходе различных исследований у людей, на протяжении месяца употреблявших по 4 грамма приправы, на 40% сократилось поражение толстой кишки. Уточняется, что подобные последствия могли перерасти в рак.
Среди полезных специй оказалась и корица. Она снижает уровень сахара в крови при диабете второго типа. Кроме того, эта добавка борется с воспалением, а ее экстракт может уменьшать распространение раковых клеток.
Также в список специй, предотвращающих различные заболевания, вошел шалфей. Он способствует улучшению функции мозга и памяти, а также эффективен при болезни Альцгеймера. Отмечается, что его употребляют и для предотвращения болезней сердца.
Ранее диетолог назвала продукты, которые помогут быстрее вылечиться от COVID-19. Людям, лечащимся от коронавирусной инфекции, следует включить в рацион продукты, богатые цинком. Среди них – печень, морепродукты, бурый рис, овес, шпинат и другие продукты растительного и животного происхождения.
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