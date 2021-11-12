Россияне почти вдвое увеличили траты на алкоголь в нерабочие дни – исследование

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В период нерабочих дней траты россиян на алкоголь выросли на 78,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют результаты исследования оператора фискальных данных ОFD.ru, передает РИА Новости. Аналитики проанализировали данные чеков с 28 октября по 7 ноября за последние два года.

"Если проанализировать траты россиян на алкогольную продукцию в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, на всей территории России, ее продажи выросли на 78,8% по сравнению с 28 октября по 7 ноября прошлого 2020 года", – говорится в сообщении.

При этом 28 октября 2021 года россияне потратили на алкоголь в пять раз меньше, чем днем ранее, 27 октября. По словам аналитиков, это может быть связано с тем, что в Москве и остальных крупных городах некоторые алкомаркеты закрывались на период нерабочих дней.

"Если рассматривать отдельные каналы продаж, то резкий рост выручки от алкогольной продукции показали розничные сетевые магазины – на 75%, и аэропорты – на 195% (в период официальных нерабочих дней)", – указывается в исследовании.

Ранее сообщалось, что перед нерабочими днями россияне нарастили траты. Аналитики выяснили, что сильнее всего выросла средняя сумма онлайн-покупки продуктов питания и сопутствующих товаров – на 31% (до 8 056 рублей). На втором месте – продажи детской одежды (до 3 271 рубля).