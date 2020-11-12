Ученый рассказал, какую дозу облучения получают авиапассажиры

Фото: depositphotos/kasto

Пассажир авиарейса Москва – Париж получает около 300 мкР/час радиационного облучения, что в 5 раз превышает уровень радиации в Чернобыле. Об этом сообщил РИА Новости глава Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики Вячеслав Буров.

"Уровень радиации в Чернобыле сейчас 60 мкР/час, в окрестностях Фукусимы – 100 мкР/час, а когда вы летите на самолете Москва – Париж, то есть не в высоких широтах, то вы получаете дозу облучения в пять раз больше, чем в Чернобыле и в три раза больше, чем в Фукусиме", – рассказал Буров.

Ученый добавил, что в 2020 году начался новый цикл солнечной активности. Он прогнозируется на 2024–2025 годы. Буров отметил, что за этим последует кратковременный рост уровня радиации, что особенно будет заметно во время перелетов.

По словам специалиста, защититься от радиационного облучения никак нельзя. Он отметил, что от энергии радиационных частиц не может спасти ни одна бетонная стена. Однако, как заверил ученый, авиакомпании в случае большой активности Солнца принимают решения об отмене или переносе рейсов.