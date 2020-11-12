Психолог прокомментировала поведение матери, разобравшейся с обидчиком дочери в школе

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Детский психолог Светлана Клюваева прокомментировала инцидент в казанской школе, где мать пришла на урок, чтобы заступиться за дочь, и накричала на ее одноклассника. По мнению психолога, главная задача родителей не вмешиваться в детские конфликты, а научить детей самостоятельно их решать.

Мать пятиклассницы в Казани пришла в школу, чтобы разобраться с обидчиком дочери. В присутствии других одноклассников она накричала на мальчика, после чего дочь вылила на него бутылку холодного чая. По данным СМИ, до этого мальчик вылил чай на портфель девочки после того, как она кинула в него ручку. Этот факт сильно разозлил мать, и она пришла в школу заступиться за дочь. Сторожу школы и учителю объявлен выговор, прокуратура начала проверку.

Детский психолог Светлана Клюваева считает, что родители не должны сразу вмешиваться в детский конфликт, им необходимо научить детей справляться с такими ситуациями.

"Задача родителей – научить детей самостоятельно разрешать конфликты. Для этого с детьми можно проговаривать стрессовые ситуации и показывать своим примером, насколько они стрессоустойчивы, насколько они умеют конфликты разрешать с помощью разговоров, каких-то действий", – объяснила психолог.

Клюваева отметила, что некоторые родители преувеличивают ущерб, принесенный ребенку, и начинают яростно защищать свое чадо. Некоторые думают, что ребенок слабый и не может сам за себя постоять. И считают, что любой дискомфорт или фрустрацию, с которой сталкивается ребенок, нужно брать на себя, участвовать в ее разрешении, чтобы защитить ребенка и сделать его мир более надежным и безопасным. По мнению психолога, это неправильно.





Светлана Клюваева детский психолог Задача взрослых – научить детей преодолевать трудности, разрешать эти трудности, проживать их и принимать это как часть жизни. Родители могут показывать это только собственным примером.

Психолог подчеркнула, что дети учатся у взрослых. И если ребенок видит, что любой конфликт родитель разрешает криком и силой, которая направлена против оппонента, он в дальнейшем принимает эту модель поведения. Клюваева рекомендует родителям говорить с детьми и показывать собственным примером, что конфликт можно разрешить с помощью слов. Также можно смотреть и разбирать с детьми мультфильмы, читать книги, где показаны конфликтные ситуации. Объяснять, как можно дать отпор, как себя защитить, что говорить обидчику (что тебе не нравится и так делать не надо).

Однако психолог предупредила, что если степень причиненного ребенку ущерба высока, то вопрос необходимо решать с учителем и школой. "Если ребенок рассказывает, что его бьют, травят, при этом учителя не вмешиваются, ребенок систематически остается в небезопасной ситуации, конечно, родителям нужно вмешаться. Но вмешаться цивилизованно: поговорить с учителями, просить поучаствовать в этом на уровне школы, разговаривать с другими родителями", – заключила Клюваева.

