Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин женится в шестой раз

Фото: instagram.com/razin_andrei_lm

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что женится в шестой раз. Об этом сообщает "Газета.ру".

Артист опубликовал в Instagram фотографию с молодой девушкой Ольгой с Украины. Он заявил, что с возлюбленной встречается уже на протяжении двух лет. Свадьба запланирована на будущий год.

"Мы с Ольгой решили в следующем году сыграть свадьбу и хотим двоих детей. Свадьба состоится в одном из городов, где пройдут гастроли "Дискотеки "Союз". Мы сделаем большой свадебный тур по городам России, где мои артисты меня поддержат", – написал 57-летний Разин под фото.

Он также подчеркнул, что со своими бывшими женами он состоит в хороших отношениях и они не против его свадьбы.

Ранее Разин сообщил, что сбросил 43 килограмма. Тогда его вес составил 107 килограммов. Продюсер заявил, что диету ему посоветовали врачи, лечившие Аллу Пугачеву.