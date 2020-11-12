Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:31

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин женится в шестой раз

общество культура

Фото: instagram.com/razin_andrei_lm

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что женится в шестой раз. Об этом сообщает "Газета.ру".

Артист опубликовал в Instagram фотографию с молодой девушкой Ольгой с Украины. Он заявил, что с возлюбленной встречается уже на протяжении двух лет. Свадьба запланирована на будущий год.

"Мы с Ольгой решили в следующем году сыграть свадьбу и хотим двоих детей. Свадьба состоится в одном из городов, где пройдут гастроли "Дискотеки "Союз". Мы сделаем большой свадебный тур по городам России, где мои артисты меня поддержат", – написал 57-летний Разин под фото.

Он также подчеркнул, что со своими бывшими женами он состоит в хороших отношениях и они не против его свадьбы.

Ранее Разин сообщил, что сбросил 43 килограмма. Тогда его вес составил 107 килограммов. Продюсер заявил, что диету ему посоветовали врачи, лечившие Аллу Пугачеву.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать