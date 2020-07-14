Продюсер "Ласкового мая" Разин похудел на 43 килограмма

Фото: instagram.com/razin_andrei

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сбросил 43 килограмма. Как рассказал Разин в Instagram, сейчас он весит 107 килограммов.

По его словам, он продолжает диету "понемножку", чтобы не "шокировать" организм. "Я перешел на селедочку вместо мяса. Огурчик соленый, лучок, укроп, – написал Разин.

Продюсер заявил, что диету ему посоветовали врачи, лечившие Аллу Пугачеву. "Она щадяще воздействует на организм. Чувствую я себя просто прекрасно", – добавил он.

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила "Вечерней Москве", что ничего принципиально нового в таком питании нет, а заявление Разина – шутка или расчет на сенсацию.

Ранее Разин рассказал, что певец и композитор Юрий Шатунов покинул группу "Ласковый май" и полностью отказался от репертуара коллектива.