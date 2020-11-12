Роспотребнадзор утвердил новые СанПиН по общепиту

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новые санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания вступят в силу 1 января 2021 года. Правила утвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Новые СанПиН сокращены в пять раз по сравнению с действующими. Их разрабатывали с учетом риск-ориентированного подхода и новейших технологий, а также современных видов упаковки и сырья, используемых предприятиями общественного питания.
В новые требования включены положения 17 актов в сфере общественного питания. Они учитывают особенности для взрослого и детского населения, инвалидов и лиц, нуждающихся в особом питании.
Также правила учитывают особенности реализации в детсадах, школах, больницах, социальных и специализированных учреждениях и направлены на снижение риска для здоровья, обусловленного пищевым фактором.
Ранее главный внештатный специалист – диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, что в холодное время года предпочтительнее включать в свой рацион высококалорийную пищу и овощи.
Эксперт отметил, что необязательно в это время покупать именно экзотические и несезонные продукты. По его словам, разнообразить меню можно благодаря разным сочетаниям капусты, моркови, свеклы и картофеля.
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