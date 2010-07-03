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Москва 24

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Общество

15:17

Малышева пригрозила СМИ миллионными исками за клевету

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеведущая Елена Малышева намерена отсудить по одному миллиону рублей у СМИ, которые опубликовали ложную информацию о ее появлении в аэропорту Краснодара в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в России существует ответственность за распространение фейковых новостей, поэтому с каждого издания она потребует взыскать не менее миллиона рублей. Ведущая отметила, что анонимным публикациям в интернете пора положить конец, поскольку каждый автор должен отвечать за свои слова и поступки.

Малышева также планирует опубликовать фотографии журналистов, ответственных за публикацию скандальных статей. "Но так как это издания, многие из них крупные, известные, то за вранье надо платить", – подчеркнула она.

В начале ноября Елена Малышева прокомментировала выводы специалистов Федерации независимых американских страховщиков, которые предрекли миллениалам бедность и скорую смерть. Она посчитала, что такие прогнозы не стоят внимания, поскольку средняя продолжительность жизни в мире растет.

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