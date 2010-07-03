Малышева ответила на обвинения в нетрезвом появлении на публике

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Телеведущая Елена Малышева пообещала подать в суд на СМИ, которые распространяли информацию о ее появлении на публике в состоянии алкогольного опьянения. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Ведущая отметила, что для "полной подлинности" журналисты могли бы написать, что она "пила, ругалась матом и голая танцевала на столе". Малышева посоветовала пересмотреть видео. По ее словам, только люди с "воспаленным сознанием" могли написать, что она была пьяна.

Ранее ряд СМИ опубликовали кадры, снятые Малышевой в краснодарском аэропорту. В материалах говорилось, что телеведущая была пьяна.

В начале ноября Елена Малышева прокомментировала выводы специалистов Федерации независимых американских страховщиков, которые предрекли миллениалам бедность и скорую смерть. Она посчитала, что такие прогнозы не стоят внимания, поскольку средняя продолжительность жизни в мире растет.

Ведущая подчеркнула, что возможной проблемой в будущем станет рост числа пожилых людей. "Как содержать их, как сделать их жизнь активной, наполненной смыслом – вот это будет главный вопрос человечества", – заключила она.

