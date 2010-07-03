Малышева дала рекомендации на случай гипертонического криза

Фото: instagram.com/malysheva.live

Телеведущая Елена Малышева рассказала о том, как нужно действовать в случае гипертонического криза, сообщает портал "Дни.ру".

В такой ситуации ведущая посоветовала вызвать скорую помощь, выпить капотен, который медленно снижает давление, и не отказываться от госпитализации. Она также рекомендовала открыть входную дверь до прибытия врачей, чтобы медики смогли попасть в квартиру, если пострадавший потеряет сознание. "С давлением шутки плохи. Нужно обследоваться и понять причины его повышения", – указала ведущая.

Ранее Малышева вызвала скорую помощь из-за скачка давления. Ведущая программы "Жить здорово" призналась, что у нее впервые случился гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но увезли Малышеву в больницу. На своей странице в Instagram она опубликовала видеозапись, сделанную из машины скорой помощи.

Сейчас ведущая чувствует себя хорошо и вышла на работу.

