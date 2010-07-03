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Москва 24

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Общество

12:30

Малышева оценила прогнозы о высокой смертности среди миллениалов

общество медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская телеведущая Елена Малышева прокомментировала выводы специалистов Федерации независимых американских страховщиков, которые предрекли миллениалам бедность и скорую смерть. Об этом сообщает ИА "НСН".

По словам ведущей, такие прогнозы не стоят внимания, поскольку средняя продолжительность в мире растет. В жизни людей произошли значительные и качественные перемены. Были изобретены вакцины и антибиотики, которые "продлили жизнь человечества на 30 лет". Поэтому предполагать, что жизнь людей сократится, в современных условия невозможно.

Малышева подчеркнула, что возможной проблемой в будущем станет рост числа пожилых людей. "Как содержать их, как сделать их жизнь активной, наполненной смыслом – вот это будет главный вопрос человечества", – заключила она.

Ранее сообщалось, что представители поколения миллениалов, родившиеся в 1981–1996 годах, теряют здоровье быстрее по сравнению с предыдущим поколением Х (родившиеся в 1961–1981 годах). Смертность среди них выше на 40%.

Специалисты выявили главные проблемы представителей поколения миллениалов: высокий уровень холестерина, тяжелая депрессия, а также большой процент самоубийств и смерти от передозировок. Слабое здоровье этих людей в ближайшие годы может привести к росту расходов на здравоохранение.

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