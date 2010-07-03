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13:18

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Эксперт оценил предложение разрешить доступ в интернет по паспорту

Паспорт покажите. Эксперт – о регистрации в Сети
общество безопасность эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель Агентства по кибербезопасности Евгений Лифшиц прокомментировал Москве 24 инициативу правительства разрешить доступ к интернету по паспорту. По его словам, для того чтобы ограничить граждан от нежелательной информации, следует работать в другом направлении.

"На мой взгляд, нужно работать над ужесточением запрещения недоброкачественного контента, наказывать тех, кто создает фейковые новости и негативный контент", – считает специалист.

Нужно работать над контентом и стараться убрать из интернета запрещенный материал, который нежелательно видеть и детям, и взрослым. В этом направлении нужно больше работать, ужесточая штрафы за разглашение персональных данных.
Евгений Лифшиц
руководитель Агентства по кибербезопасности

Лифшиц добавил, что подростки смогут довольно легко обойти этот этап "проверки" в интернете с помощью многих современных программ. Поэтому такая мера не сможет в полной мере уберечь граждан от нежелательной информации. "Эта инициатива еще более зарегулирует этот маленький островок свободы в виде интернета", – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в Госдуме и Совете Федерации предложили обсудить вопрос введения доступа в интернет по паспорту. Автор инициативы – президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков.

"Мы предлагаем ввести на территории РФ обязательную регистрацию для граждан при доступе к интернету. Таким образом, любой гражданин, желающий воспользоваться интернетом на территории России, должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность", – сообщил он.

Уточняется, что регистрация несовершеннолетних должна осуществляться по документам их родителей либо законных представителей. По мнению Янсукова, тот же принцип должен действовать в местах публичного пользования интернетом.

Все это позволит персонифицировать действия пользователя и предотвратить неправомерные действия в интернете.

Предложение не является новаторским, отметил Янсуков. Он привел в пример, что в Австрии с 2020 года обяжут пользователей Сети указывать свои реальные имена через регистрацию по номеру телефона.

В комитете Госдумы по информационной политике готовы инициировать дискуссию об этом, но считают, что важно сначала узнать мнение россиян.

Однако в Кремле отвергли идею, отметив, что обязательная регистрация по паспорту для входа в интернет приведет к нарушению прав граждан.

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