Облачная погода и небольшой дождь прогнозируются в Москве 12 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный, прогнозируются в Москве в последний день недели, 12 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 7 до 9 градусов, по области – от 4 до 9 градусов.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 3 градусов, по области – до нуля градусов. Также в ночное время в столице может выпасть мокрый снег.

Циклон с Кольского полуострова принесет в Москву сильный ливень в ночь на понедельник, 13 октября. Кроме того, дождь будет идти и во вторник, 14 октября. Ночью в городе похолодает до 1–5 градусов, а днем в понедельник, вторник и среду будет 3–8 градусов, что характерно для осени.

Наиболее устойчивое похолодание с ежедневными морозами установится в Москве после 15 ноября. Синоптики также предполагают, что снега в предстоящую зиму выпадет больше, чем в прошлую.