Россиянам рассказали, как увеличить единое пособие для семей с низким доходом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чтобы увеличить единое пособие для семей с низким доходом, следует оформить всех несовершеннолетних в одно заявление. Тогда выплаты за прошлые месяцы не будут учитываться при оценке нуждаемости, пишет Ura.ru.

Издание напомнило, что с 1 февраля неиспользованная сумма материнского капитала автоматически индексируется. Если на данный момент она не была потрачена, то можно подождать и накопить таким образом большую сумму.

Декретные выплаты рассчитывают на основе зарплаты за два года перед уходом в декрет. В случае если женщина уходит в 2023 году, то заработок учитывается за 2022 и 2021 годы. При этом если в 2021-м она уже была в отпуске по уходу за ребенком, а за 2020-й доход был выше, то можно вписать этот период.

Кроме того, льготы по уходу за детьми до полутора лет для безработных предоставляются в фиксированном размере. Лучше оформить пособие для малоимущих, без него доходы не будут приходить на единое пособие. Россиянам рекомендовали заблаговременно подсчитать, что выгоднее. Тогда можно подать заявление на то пособие, что больше по размеру, однако сразу оба получать нельзя.

"Для пособия по уходу до 1,5 лет с трудовым договором: в случае когда отпуск по уходу начинается в конце 2023 года, лучше оформить его со следующего года. Тогда будет учтен заработок не за 2021 и 2022, а за 2022 и 2023 годы", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сумма материнского капитала после рождения первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей. Как уточнил глава Минтруда РФ Антон Котяков, маткапитал является важной мерой государственной помощи российским семьям.

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