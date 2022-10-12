Интернет-омбудсмен призвал использовать псевдонимы для выражения мнения в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Высказывание собственного мнения в Сети под псевдонимом позволяет рассуждать на различные темы без страха дальнейшего преследования. Об этом в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" сообщил уполномоченный по правам человека в интернете Дмитрий Мариничев.

По словам омбудсмена, человек должен иметь возможность свободно высказывать собственное мнение. Но, например, работодателю могут не понравиться подобные действия сотрудника.

Так, согласно опросу работодателей, направленному на выявление интереса HR-специалистов к соцсетям кандидатов, выяснилось, что 41% менеджеров по подбору персонала изучают страницы потенциальных сотрудников в Сети. Около 21% респондентов признались, что результаты "проверки" могут повлиять на итоговое решение о приеме на работу.

"Я за то, чтобы и анонимность, и псевдонимы достаточно широко использовались в Сети. Потому что это позволяет людям высказывать мнение, которое может быть аргументированным, не боясь каких-либо последствий, преследования со стороны кого-то или чего-то, какого-то не здравомыслящего большинства или меньшинства", – сообщил Мариничев.

Он сообщил, что сохранять анонимность на онлайн-площадках достаточно сложно. По словам омбудсмена, желание пользователя остаться анонимным также подавляют с помощью информационных приложений и сервисов.

Ранее сообщалось, что в России может быть введен специальный формат доступа для регистрации в социальных сетях для детей и подростков. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, вопрос будет решаться путем регистрации в социальных сетях через какой-либо формат доступа, так же как на портал "Госуслуги". В настоящее время подобный вопрос обсуждается, сообщил Свинцов.

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