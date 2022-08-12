Эксперт рассказал, почему нельзя жестко контролировать сотрудников

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Контроль времени – показатель недоверия к сотрудникам. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на HR-эксперта Гарри Мурадяна.

"То есть ты настолько не доверяешь им, что сравниваешь их с животными и считаешь, что их нужно бить постоянно палкой, чтобы кто-то с места сдвинулся. Это в корне неверная стратегия", – сказал эксперт.

По его словам, организовывать совместные мероприятия можно только в том случае, если в команде есть доверие и сплоченность. В других обстоятельствах это может вызвать у сотрудников негативные эмоции. Мурадян отметил, что работать нужно не по времени, а на результат.

HR-специалист в компании поможет развить корпоративную культуру, организовать тренинги и наладить коммуникации, добавил эксперт.

Ранее карьерный эксперт столичного центра занятости "Моя работа" Галина Чемоданова рассказала, как не ошибиться при выборе работодателя. По словам специалиста, воодушевление, тревога и навязчивые мысли в процессе поиска работы могут привести к спонтанным решениям.

Выбирая новое место работы, соискатель должен оценить компанию по нескольким ключевым критериям, среди которых – репутация, стиль управления, внешние коммуникации, корпоративная культура, система бонусов и поощрений, перспективы роста, технологии и экспертиза, а также текущие проекты и достижения.