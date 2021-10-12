Синоптики пообещали теплую погоду в Европейской России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Золотая осень в Центральной России закончилась, однако теплая погода пока сохранится. Об этом сообщается на сайте "Метоновости".
"Уже в среду атмосферный фронт северного циклона принесет в столичный регион небольшой дождь, который пройдет пока не везде. Но облаков станет больше, теплой будет и ночь. Несмотря на облака и небольшой дождь, при южном ветре день будет теплым – 7–12 градусов", – говорится в сообщении.
По словам синоптиков, до севера Черноземья к четвергу доберется циклон с Крыма. В течение суток в зоне его фронтов в Москве и области время от времени будет дождь. При этом днем ожидается 8–10 градусов тепла, а ночью – 6–8.
Также осадки прогнозируются в столичном регионе с пятницы и до выходных, однако днем будет 6–11 тепла. Ночи тоже будут теплыми – 4–9 градусов. Лишь к выходным, согласно прогнозу, температура в темное время суток опустится до 0 градусов.
Ранее в центральных областях Европейской России наблюдались рекордные для октября заморозки. В ночь на 9 октября рекордные для этого времени года морозы были зафиксированы в Вязьме, Туле, Орле и Валуйках. Аналогичная ситуация сложилась и утром в понедельник, 11 октября. В Туле минимальная температура воздуха составила –4,4 градуса, что на 1,6 градуса ниже, чем было 11 октября 1965 года.
Синоптик рассказал, когда в Москву придут дожди
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