Синоптики пообещали теплую погоду в Европейской России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Золотая осень в Центральной России закончилась, однако теплая погода пока сохранится. Об этом сообщается на сайте "Метоновости".

"Уже в среду атмосферный фронт северного циклона принесет в столичный регион небольшой дождь, который пройдет пока не везде. Но облаков станет больше, теплой будет и ночь. Несмотря на облака и небольшой дождь, при южном ветре день будет теплым – 7–12 градусов", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, до севера Черноземья к четвергу доберется циклон с Крыма. В течение суток в зоне его фронтов в Москве и области время от времени будет дождь. При этом днем ожидается 8–10 градусов тепла, а ночью – 6–8.

Также осадки прогнозируются в столичном регионе с пятницы и до выходных, однако днем будет 6–11 тепла. Ночи тоже будут теплыми – 4–9 градусов. Лишь к выходным, согласно прогнозу, температура в темное время суток опустится до 0 градусов.

Ранее в центральных областях Европейской России наблюдались рекордные для октября заморозки. В ночь на 9 октября рекордные для этого времени года морозы были зафиксированы в Вязьме, Туле, Орле и Валуйках. Аналогичная ситуация сложилась и утром в понедельник, 11 октября. В Туле минимальная температура воздуха составила –4,4 градуса, что на 1,6 градуса ниже, чем было 11 октября 1965 года.