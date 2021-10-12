Полиция Уфы проверит информацию о целительнице, лечащей COVID-19 крапивой

Фото: телеграм-канал Mash

Информацию о целительнице из Уфы, которая якобы лечит коронавирус с помощью крапивных пуль, проверит полиция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

"Информация проверяется", – говорится в сообщении.

До этого в популярном телеграм-канале появился ролик про уфимскую целительницу, которая стреляет крапивными пулями в обернутые полотенцем головы больных коронавирусом и обжигает их огнем.

Таким образом она якобы излечила порядка тысячи больных.

