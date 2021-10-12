Эксперт оценил идею ограничить причастных к экстремизму в сборах пожертвований в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предложение депутата Госдумы Евгения Федорова ввести ограничения для причастных к экстремизму в праве собирать пожертвования прокомментировал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT.

"Это немножко избыточная мера. На мой взгляд, это не та проблема, которая стоит сейчас перед нашим обществом", – отметил Орлов.

Специалист при этом выразил мнение, что введение подобных ограничений возможно.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с предложением ограничить в праве собирать пожертвования причастных к экстремизму.

По его мнению, данной категорией лиц это может быть использовано для противоправной деятельности.