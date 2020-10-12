Число новых случаев COVID-19 в Москве за неделю выросло на 40%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве выросло на 40% за последнюю неделю. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В столице зафиксировали 4 395 новых случаев COVID-19. Более 45% новых случаев заражения – граждане в возрасте от 18 до 45 лет, около 30% – от 46 до 65 лет, 10% – от 66 до 79 лет, 4% – старше 80 лет. Более 10% новых случаев – дети.

Всего за сутки госпитализировали 917 пациентов, на ИВЛ в медицинских учреждениях города находятся 275 человек.

Оперативный штаб напоминает: гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать домашний режим.

Всего в России выявили 13 592 новых случая коронавируса. Клинические проявления отсутствовали у 3 564 человек. Наименьшие темпы прироста за сутки наблюдаются в Чукотском автономном округе – 0%, в Чеченской Республике – 0,3%, в Чувашской Республике – 0,4%.