Родителям учащихся на дистанционке предложили выплачивать пособия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Родителям, чьи дети из-за пандемии коронавируса вынужденно перешли на дистанционное обучение или ушли на внеплановые каникулы, необходимо выплачивать средства по временной нетрудоспособности, считают депутаты Госдумы от ЛДПР. Об инициативе рассказал в Telegram глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

"В случае введения внеплановых карантинных каникул в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране многие родители обучающихся детей в возрасте до 14 лет лишены такой возможности и вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и обеспечения их безопасности в период каникул. При этом работнику не всегда удается договориться с работодателем о предоставлении дополнительного отпуска", – сказано в сообщении.

Так, нововведения предлагается внести в федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что правительство страны выделит регионам 10 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми.

Помимо этого, будут направлены дополнительные средства на выплаты семьям с тремя и более детьми.

Также сообщалось, что правительство РФ выделит регионам около трех миллиардов рублей на стимулирующие выплаты работникам стационарных организаций соцобслуживания, где действует посменный режим работы.

