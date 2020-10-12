Родителям учащихся на дистанционке предложили выплачивать пособия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Родителям, чьи дети из-за пандемии коронавируса вынужденно перешли на дистанционное обучение или ушли на внеплановые каникулы, необходимо выплачивать средства по временной нетрудоспособности, считают депутаты Госдумы от ЛДПР. Об инициативе рассказал в Telegram глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
"В случае введения внеплановых карантинных каникул в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране многие родители обучающихся детей в возрасте до 14 лет лишены такой возможности и вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и обеспечения их безопасности в период каникул. При этом работнику не всегда удается договориться с работодателем о предоставлении дополнительного отпуска", – сказано в сообщении.
Так, нововведения предлагается внести в федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что правительство страны выделит регионам 10 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми.
Помимо этого, будут направлены дополнительные средства на выплаты семьям с тремя и более детьми.
Также сообщалось, что правительство РФ выделит регионам около трех миллиардов рублей на стимулирующие выплаты работникам стационарных организаций соцобслуживания, где действует посменный режим работы.
Правительство одобрило ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
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