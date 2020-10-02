В России запустили программы обучения для потерявших работу в пандемию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство просвещения запустило программы профессионального обучения для людей, оставшихся без работы в период пандемии коронавирусной инфекции, говорится на сайте ведомства.

"В результате пандемии во всем мире количество безработных выросло, а молодым специалистам стало сложнее найти вакансию. Минпросвещения России окажет таким людям помощь, предоставив возможность приобрести новую специальность и стать востребованными на рынке труда", – заявили в пресс-службе.

Стало известно, что новую программу распространят на все российские регионы. Среди направлений, по которым можно пройти подготовку, есть строительство, парикмахерские услуги, дошкольное воспитание. Кроме того, знания можно получить в области визуального мерчандайзинга, изготовления прототипов, а также квантовых технологий.

Планируется, что учиться россияне смогут на базе колледжей, которые оснащены по международным стандартам.

По информации Минпросвещения, поучаствовать в программе могут люди, у которых есть риск увольнения, выпускники образовательных организаций и занимающиеся поиском работы граждане.

Ранее в Госдуму внесли проект о новом порядке расчета МРОТ. Минимум для трудоспособного населения предлагают установить на уровне 109% среднедушевого дохода, для детей – 97%, для пенсионеров – 86%.