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Москва 24

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Общество

10:48

В России запустили программы обучения для потерявших работу в пандемию

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство просвещения запустило программы профессионального обучения для людей, оставшихся без работы в период пандемии коронавирусной инфекции, говорится на сайте ведомства.

"В результате пандемии во всем мире количество безработных выросло, а молодым специалистам стало сложнее найти вакансию. Минпросвещения России окажет таким людям помощь, предоставив возможность приобрести новую специальность и стать востребованными на рынке труда", – заявили в пресс-службе.

Стало известно, что новую программу распространят на все российские регионы. Среди направлений, по которым можно пройти подготовку, есть строительство, парикмахерские услуги, дошкольное воспитание. Кроме того, знания можно получить в области визуального мерчандайзинга, изготовления прототипов, а также квантовых технологий.

Планируется, что учиться россияне смогут на базе колледжей, которые оснащены по международным стандартам.

По информации Минпросвещения, поучаствовать в программе могут люди, у которых есть риск увольнения, выпускники образовательных организаций и занимающиеся поиском работы граждане.

Ранее в Госдуму внесли проект о новом порядке расчета МРОТ. Минимум для трудоспособного населения предлагают установить на уровне 109% среднедушевого дохода, для детей – 97%, для пенсионеров – 86%.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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