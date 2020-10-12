В столице в понедельник ожидается до +15 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в понедельник, 12 октября, температура воздуха поднимется до +15 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, в Москве ожидается небольшой дождь, будет облачно с прояснениями.

По данным синоптиков, днем температура воздуха будет варьироваться от +13 до +15 градусов. Ветер прогнозируют юго-восточный с порывами до 2–7 метров в секунду, атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба.

Вечером прогнозируется снижение температуры до +8 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории России. При этом аномалии будут везде положительными, то есть ожидается погода теплее климатических значений.

