Сильный ветер и до 12 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье

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Синоптики рассказали, какую погоду ждать в столице в воскресенье, 13 октября. На портале "Метеовести" указано, что дождь в городе прекратится, из-за облаков выглянет солнце.

"Воздух прогреется до +10…+12°, но ветер не утихнет", – говорится в сообщении.

В Гидрометцентре уточнили, что в течение дня ожидается ветер с порывами до 13-18 метров в секунду.

"Небольшой дождь может пройти и в начале следующей недели. Ночью прогнозируется +4…+10°, днем +10…+16°", – сообщили в метеобюро.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности до утра 14 октября.

Синоптики отметили, что погода в столичном регионе обуславливается теплым сектором обширного циклона, западно-восточные потоки которого несут из Атлантики новые порции более теплого и влажного воздуха с температурным фоном на 2-3 градуса выше положенной многолетней нормы. Значения средней суточной температуры превышают норму на три градуса.

