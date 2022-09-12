В РФ выявили 46 488 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России выявили 46 488 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Число госпитализаций составило 1 848 человек. От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончался 81 человек. Между тем после прохождения лечения выздоровели 35 660 пациентов.
Всего с начала эпидемии в РФ были выявлены 20 113 098 случаев заражения. От COVID-19 в стране с начала распространения заболевания умерли 385 429 человек.
Ранее сообщалось, что более половины жителей России (55%) боятся заразиться коронавирусом.
При этом в августе данный показатель увеличился на 8% по сравнению с июлем. Осенью 2021 года доля опасающихся была максимальной – 64–65% в октябре – ноябре прошлого года. В то время как минимума в 44% она достигла в марте текущего года.
Согласно данным ВЦИОМ, 7% респондентов в августе заявили о сильном страхе заразиться коронавирусной инфекцией самим или столкнуться с болезнью своих близких. При этом в период с марта по июль 2022 года только 5% выражали сильны опасения, в феврале об этом говорили 10% опрошенных.
Новости последнего часа: заболеваемость коронавирусом в мире за неделю снизилась на 12%
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