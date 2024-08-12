Вдова моряка подлодки "Курск" рассказала, что предчувствовала гибель мужа

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

12 августа является днем, когда во время учений в Баренцевом море затонул атомный подводный крейсер "Курск". Среди погибших числится капитан-лейтенант Рашид Аряпов. Его супруга Халима рассказала, что предчувствовала гибель мужа.

Аряпов командовал 6-м, ядерным, отсеком субмарины. Именно он смог вовремя отключить атомный реактор.

"Я никогда не забуду Рашида, стараюсь, чтобы сын знал о нем все, хотя видел только на видео и фотографиях. Не скрою, у меня были нехорошие предчувствия, но я старалась о них не думать. Так, после нашей свадьбы в мае 2000 года мне приснился сон – будто родственники сказали мне, что муж умер", – сказала вдова Аряпова.

По ее словам, 9 августа Рашид ушел на работу, сказав, что направляется на обычные учения.

"Из новостей по телевизору мы узнали, что "Курск" затонул. Нам никто из руководства ничего не говорил. Особенно мне, потому что знали: жду ребенка. Мы с женами других моряков каждый день пытались узнать, что происходит", – вспоминает Халима.

Женщина призналась, что не верила, что моряков не спасут. Как она отметила, позже семье сообщили, что пытаются сделать все возможное для спасения экипажа подлодки.

"Нам говорили, что кто-то стучит там, что есть живые, а затем тишина. А затем я узнала, что никто не выжил", – сказала Халима.

Крейсер "Курск" затонул в результате взрыва торпеды. Из 118 членов экипажа выжить не удалось никому, сообщает МК.

В 2021 году экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов рассказал, что атомная подводная лодка "Курск" погибла в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО. Он подчеркнул, что с вероятностью 90% знает название подводной лодки, которая совершила столкновение с "Курском". При этом он отказался уточнять его из-за отсутствия доказательств.

