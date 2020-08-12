Жителей столицы предупредили о похолодании ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном регионе температура воздуха в ночные часы начнет понижаться до плюс 5 градусов на текущей неделе. Об этом говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра России.

Согласно данным метеоспециалистов, в ближайшие дни в городе и области ожидается прохладная погода, будут дожди. Днем столбики термометров москвичей покажут от плюс 16 до 18 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 18 градусов.

"В пятницу в Москве уже без осадков, лишь местами по области будет возможен небольшой дождь. В субботу обойдется без осадков после прохладной ночи, когда под утро в Москве температура понизится до 7–9 градусов, а по области – до 5–10 градусов", – следует из прогноза синоптиков.

Ранее москвичей предупредили о самом холодном дне с начала августа. В среду, 12 августа, в столице ожидалось плюс 18 градусов и кратковременные дожди.

Кроме того, с 11 августа в столице установилась холодная погода. В четверг, 13 августа, воздух прогреется максимум до 17 градусов тепла.