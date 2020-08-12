Путин поручил проверить высокие цены на Камчатке

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Владимир Путин на встрече с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил разобраться с проблемой высоких цен на полуострове, сообщает RT.

"Уровень доходов граждан на Камчатке по сравнению с другими регионами неплохо смотрится, восьмое место в стране. Но очень высокий уровень цен, и реальные доходы не такие уж и большие получаются", – отметил президент РФ.

По словам Путина, нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке. Он также заметил, что понимает издержки, которые влияют на уровень цен.

Ранее СМИ сообщили, что в российских аэропортах выросли цены на авиакеросин. В частности, в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) они выросли на 62,1% по сравнению с июлем.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс организовать проверку совместно с Минэнерго и ФАС.