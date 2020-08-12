В Госдуме поддержали инициативу штрафовать владельцев громко лающих собак

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов поддержал предложение штрафовать владельцев громко лающих собак, сообщает Агентство "Москва".

"Если пес своим лаем мешает соседям, то хозяев нужно штрафовать. Конечно, все индивидуально и зависит от каждого конкретного случая", – отметил он.

Емельянов также считает, что для введения данной меры нужно выделять в законе о тишине лай собак как ответное правонарушение.

"Нет смысла делать лай отдельным видом нарушения тишины. Это судебная практика, и суд должен решать, является ли он нарушением закона о тишине или нет. Это надо отнести к судебной практике", – сказал депутат.

Ранее стало известно, что россиян предложили штрафовать за лающих по ночам собак. Как сообщил Минюст, штрафовать будут в том числе за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию.